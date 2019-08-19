Евросоюз оценит готовность Украины к интеграции с цифровым рынком ЕС

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам встречи советника главы государства Михаила Федорова с оценочной миссией Европейского Союза при участии представителей DG Connect Европейской комиссии, передает БизнесЦензор.

"Дальнейшее ускорение экономического и социального развития возможно лишь при условии цифровых преобразований. Мы хотим и готовы быстро выполнить все условия, чтобы стать частью инициативы ЕС по созданию единого цифрового рынка. Для Украины это – сверхмощные цифровые и экономические перспективы", – заявил Федоров.

Особое внимание во время встречи было уделено вопросам защиты данных, конфиденциальности и кибербезопасности, включительно с вопросами управления интернетом.

"Законопроект "Об электронных коммуникациях" внесен в перечень приоритетных для первоочередного рассмотрения и принятия. Депутаты из будущего Комитета цифровых трансформаций Верховной Рады уже активно работают над ним", – добавил советник президента.

Читайте также: В Украине планируют полностью оцифровать культурное наследие

В свою очередь представители миссии ЕС акцентировали внимание на необходимости обеспечения независимости и эффективности регулятора в сфере телекоммуникаций.

Согласно сообщению, стратегия DSM сейчас успешно реализуется в Европе, а единый цифровой рынок может принести объединенной Европе дополнительные 415 млрд евро ежегодно и обеспечить создание сотен тысяч рабочих мест.

Сегодня DSM рассматривается как основной актив Европы, направленный на адаптацию европейского общества, бизнес-среды к новым условиям ведения деятельности на международной арене.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram