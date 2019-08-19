Банки снизили ставки по валютным депозитам

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net, сообщает БизнесЦензор.

Так, средняя ставка снизилась для вкладов в гривне сроком свыше года (на 0,83 п.п., до 13,87% годовых). Не изменились ставки по бессрочным вкладам (8,24%) и депозитам на срок менее месяца (10,50%).

В то же время выросли в цене вклады на срок от месяца до трех (на 0,01 п.п. до 12,01% годовых). Депозиты на период от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,14 п.п. – до 14,08% годовых. Сбережения сроком от полугода до года набрали 0,64 п.п. и предлагают 14,69% годовых.

Долларовые сбережения преимущественно снизили средние ставки. Максимально упали в цене вклады на срок от 3 до 6 месяцев (на 0,76 п.п., до 2,26% годовых). Депозиты периодом до месяца снизили доходность на 0,12 п.п. – до 1,21% годовых. Вклады на период свыше года подешевели на 0,06 п.п. – до 2,87% годовых.

Стоимость депозитов в долларе США на срок от месяца до трех опустилась на 0,02 п.п. и составляет 1,19% годовых. Бессрочные сбережения подешевели на 0,01 п.п. и предлагают 0,63% годовых. Подорожали только депозиты периодом от 6 до 12 месяцев, на 0,54 п.п. – до 2,87% годовых.

Для сбережений в евро средние ставки выросли только на периоды от полугода до года (на 0,46 п.п., до 2,06% годовых) и свыше года (на 0,16 п.п., до 2,23% годовых).

При этом упала доходность вкладов в европейской валюте на срок от 3 месяцев на 0,69 п.п. – до 1,6% годовых. Депозиты сроком менее месяца подешевели на 0,10 п.п. и предлагают 0,87% годовых. Опустили доходность и вклады периодом от месяца до 3 (на 0,02 п.п., до 1,17% годовых). Бессрочные сбережения потеряли в цене всего 0,01 п.п. и предлагают 0,49% годовых.