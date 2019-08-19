"Транснефть" обсуждает компенсацию за грязную российскую нефть

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

"Все острые последствия купированы. Нефть, которая являлась некондиционной, сегодня находится на территории России, значительная ее часть, и принимаются все необходимые меры по нормализации ее качества. Мы полагаем, что сегодняострая стадия уже миновала", - сказал Токарев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

По словам Токарева, компания также обсуждает с партнерами "вопросы компенсации, которую необходимо будет осуществить в связи с понесенным ущербом".

"Но на всех направлениях: Германия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, часть территории Украины - сегодня поставляется нормальная, кондиционная нефть, в том числе на оба перерабатывающих завода в Белоруссии", - сказал Токарев.

Токарев также предложил Медведеву передать "Транснефти" воперативное управление пункты сдачи и приема нефти и провести единую аккредитацию и сертификацию химико-аналитических лабораторий, которые осуществляют лабораторный анализ качества нефти.

Как сообщалось, "Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба" 11 мая.

"Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

В конце апреля Россия приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу и Германию из-за загрязнения сырья органическими хлоридами, вынудив европейские заводы искать альтернативные источники и маршруты поставки сырья.