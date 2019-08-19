Небанковские финучреждения увеличили выдачу кредитов населению на 44%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщил член Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), Александр Залетов, работа комиссии по очищению от ненадежных игроков продолжилась в первом полугодии 2019 года, что позволило вывести с рынка 104 поднадзорных учреждений, в т.ч. 42 финансовых компании, 37 страховых компаний, 16 ломбардов, восемь кредитных союзов, шесть лизингодателей и один негосударственный пенсионный фонд.

По его словам, несмотря на снижение количества финансовых учреждений, капитализация рынка небанковских финансовых услуг существенно возросла, в частности, активы финучреждений на 30 июня 2019 года превысили 215 млрд грн, что на 14% или на 46,2 млрд грн больше, чем на аналогичную дату 2018 года. При этом общие активы страховщиков выросли более чем на 8 млрд грн, или на 14%, в т.ч. компаний по страхованию жизни - на 1,5 млрд грн, или на 13,6%, по рисковому страхованию - на 6,5 млрд грн, или на 14,1%. Общая стоимость активов финансовых компаний возросла на 37,8 млрд грн, или на 36,6%, активы НПФ - на 35,6 млн грн, или на 14%, активы кредитных союзов - на 65 млн грн, или 2,8%, активы ломбардов - на 24 млн грн, или 0,3%.

Залетов отметил стабильность положительного тренда региональной экспансии небанковских финучреждений: за шесть месяцев финкомпании зарегистрировали 653 филиалов и представительств, ломбарды - 447, страховые компании -21, кредитные союзы - 18. Это позволило обеспечить не только доступность небанковских финансовых услуг в регионах Украины, но и создать новые рабочие места с налоговыми отчислениями в местные бюджеты.

По его словам, в первом полугодии небанковские финучреждения продемонстрировали активный рост предоставленных финансовых услуг населению, а также предприятиям малого и среднего бизнеса. За этот период финкомпании, ломбарды и кредитные союзы выдали кредитов на 41,3 млрд грн, что на 43,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Лизингодатели заключили договоры финансового лизинга на сумму 12,3 млрд грн (рост на 11,1%). Финансовые компании предоставили услуги факторинга на общую сумму 23,9 млрд грн (рост на 71%). Традиционно показывает хорошую динамику развития страховой рынок. Так платежи по страхованию жизни составили 2,1 млрд грн (рост 20,7%) и по рисковому страхованию - 25,2 млрд грн (рост 16,2%). Общие страховые выплаты составили 6,7 млрд грн (рост 9,8%).

По мнению Залетова, введение принципа пропорциональности в регулировании небанковского финансового сектора позволит оптимизировать регуляторную нагрузку на субъекты надзора, уменьшить затраты участников рынка с незначительными рисками в деятельности без снижения качества регулирования и надзора, а также будет способствовать более эффективному распределению надзорных ресурсов регулятора. Указанные цели могут быть реализованы в случае принятия законопроекта о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования рынков финансовых услуг.