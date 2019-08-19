"Укрлендфарминг" инвестировал $1 миллион в очистные системы элеваторов

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

Объем инвестиций "Укрлендфарминг" в оборудование, монтаж и запуск систем очистки собственной элеваторной сети, мощность которой более 2,6 млн тонн одновременного хранения зерна, за последние три года составил около 1 млн долларов США. Еще 400 тысяч гривен агрохолдинг потратит на экологические мероприятия одного из элеваторных комплексов в этом году. Среди современных систем, которыми оборудованы элеваторы "Укрлендфарминг" - аспирационные, воздухоочистительные системы, высококачественные фильтры-пылеуловители от мировых лидеров - компаний Pulsejet и MacProcess.

"В текущем году мы устанавливаем систему пневмосепарирования зерна от пыли и пленки цветочной производительностью 200 т / ч по зерну кукурузы с помощью комплексной установки ВМЗ - 200 на элеваторе ООО СП Нива в городе Дубно стоимостью около 400 тыс. грн, - рассказал Владимир Сущенко, руководитель департамента зернохранения и комбикормового производства "Укрлендфарминг". - Дубенский элеваторный комплекс группы компаний "Укрлендфарминг" мощностью 285 тыс. тонн одновременного хранения зерна. Предприятие владеет всеми разрешительными документами на выбросы, регулярно проходит проверки государственными органами контроля. Исследование проб воздуха из прилегающих к комплексу территорий не показывают наличия никаких вредных примесей, содержание зерновой пыли значительно меньше предельно допустимых норм. Предприятие продолжает модернизировать и совершенствовать системы очистки".

Группа компаний "Укрлендфарминг" управляет одной из крупнейших в Украине сетью элеваторных комплексов, два из которых - крупнейшие в Евразии. "Укрлендфарминг" является одним из лидеров среди украинских агропромышленных холдингов и занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), животноводством. В состав компании входят 17 элеваторов, 11 агропромышленных кластеров, 19 птицефабрик, 3 инкубатора, 10 фабрик по выращиванию молодняка, 6 комбикормовых заводов, 3 склада длительного хранения яиц, завод по переработке яиц "Имперово Фудз", современные птицекомплексы "Авис" и "Чернобаевское "общей мощностью 3,5 млрд яиц в год и поголовьем в 10,5 млн кур-несушек - крупнейшим в Украине в 2018 г. Владельцем агрохолдинга является бизнесмен Олег Бахматюк.