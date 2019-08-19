Крупнейшие сети АЗС начали снижать цены на бензин и дизтопливо

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на ценовой мониторинг розничного рынка, передает БизнесЦензор.

WOG понизил цены на 10 коп./л: А-92 опустился до 29,89 грн/л, А-95 – до 30,89 грн/л, А-95+ – до 31,89 грн/л, ДТ – 29,89 грн/л.

В сети ОККО все виды топлива подешевели на 20 коп./л: А-92 – до 29,79 грн/л, А-95 – до 30,79 грн/л, А-95+ – до 31,79 грн/л, ДТ – 29,79 грн/л.

Как сообщалось, на минувшей неделе стоимость дизельного топлива в мелкооптовом сегменте опустилась ниже 20 грн/л.