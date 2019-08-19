Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке в 2,6 раза

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным НБУ, $40 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $19,8 млн - по единому курсу (с использованием инструмента matching).

В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $3,13 млрд, продал - $248,23 млн, в том числе с 1 июля Нацбанк приобрел $1,49 млрд.

Как сообщалось, в период с 5 по 9 августа Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке $156,9 млн, что в 3 раза меньше, чем неделей ранее.

На предыдущей неделе с 29 июля по 2 августа Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке $510,2 млн, что стало рекордным объемом с начала 2018 года.

В период с 22 по 26 июля НБУ купил на межбанковском валютном рынке $261,2 млн, что в 6,5 раза больше, чем неделей ранее.