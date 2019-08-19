Нацбанк на прошлой неделе уменьшил выкуп валюты в 2,6 раза

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным НБУ, $40 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $19,8 млн - по единому курсу (с использованием инструмента matching).

По данным Нацбанка, нерезиденты за минувшую неделю увеличили свой портфель ОВГЗ на 389,17 млн грн, в том числе гривневых - на 337,32 млн грн.

В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $3,127 млрд, продал - $248,23 млн, в том числе с 1 июля Нацбанк приобрел $1,488 млрд.