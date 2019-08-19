"Укрзализныця" планирует в сентябре закупить весь объем топлива на 2020 год

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает БизнесЦензор.

Руководство компании провело круглый стол с участниками рынка топлива. По результатам круглого стола участники договорились, что проект рамочного соглашения, подготовленный "Укрзализныцей", будет передан на рассмотрение уже в начале сентября.

К круглому столу были приглашены представители компаний, принимавших участие в недавней экстренной процедуре закупки дизтоплива, которая была связана со срывом тендерного процесса, а именно: ООО "Анвитрейд", ООО "Газтрим", ООО "Нефтетрейд-Капитал", ООО "Окко Контракт", ООО ТД "Сокар Украина", ООО "Торум", ООО "Оил-Трейд 2018", ООО "Альянс Энерго Трейд", ООО "Глуск Украина", ООО "Энерджи Юнион", ПАО "Укртатнафта", ООО "БНК-Украина".