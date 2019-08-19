БизнесЦензор

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19.08.19 10:51

"Укрзализныця" планирует сразу закупить весь объем топлива на 2020 год

В сентябре "Укрзализныця" планирует объявить рамочный тендер на поставку всего объема горючего на 2020 год, сообщил директор по закупкам компании Сергей Довгаленко.

"Укрзализныця" планирует сразу закупить весь объем топлива на 2020 год

Об этом сообщает пресс-служба компании по итогам встречи с участниками рынка топлива, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, участники встречи договорились, что проект рамочного соглашения, подготовленный "Укрзализныцей", будет передан на рассмотрение уже в начале сентября.

К круглому столу были приглашены представители компаний, принимавших участие в недавней экстренной процедуре закупки дизтоплива, которая была связана со срывом тендерного процесса, а именно: ООО "Анвитрейд", ООО "Газтрим", ООО "Нефтетрейд-Капитал", ООО "Окко Контракт", ООО ТД "Сокар Украина", ООО "Торум", ООО "Оил-Трейд 2018", ООО "Альянс Энерго Трейд", ООО "Глуск Украина", ООО "Энерджи Юнион", ПАО "Укртатнафта", ООО "БНК-Украина".

Напомним, "Укрзализныця" в течение последних нескольких лет периодически сталкивается с нехваткой дизельного топлива и время от времени вынуждена либо объявлять экстренные торги, либо брать топливо в кредит.

Потребление дизтоплива "Укрзализныцей" в 2018 году составило 324 тыс. тонн. За год компания законтрактовала 327 тыс. тонн дизельного топлива оценочной стоимостью 10,7 млрд грн.

Крупнейшим поставщиком стала группа Wexler – около 127 тыс. тонн, "Трейд Коммодити" – 125 тыс. тонн, "Сокар Украина" – 65 тыс. тонн, ОККО – 10 тыс. тонн.

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