"Укрзализныця" планирует сразу закупить весь объем топлива на 2020 год

Об этом сообщает пресс-служба компании по итогам встречи с участниками рынка топлива, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, участники встречи договорились, что проект рамочного соглашения, подготовленный "Укрзализныцей", будет передан на рассмотрение уже в начале сентября.

К круглому столу были приглашены представители компаний, принимавших участие в недавней экстренной процедуре закупки дизтоплива, которая была связана со срывом тендерного процесса, а именно: ООО "Анвитрейд", ООО "Газтрим", ООО "Нефтетрейд-Капитал", ООО "Окко Контракт", ООО ТД "Сокар Украина", ООО "Торум", ООО "Оил-Трейд 2018", ООО "Альянс Энерго Трейд", ООО "Глуск Украина", ООО "Энерджи Юнион", ПАО "Укртатнафта", ООО "БНК-Украина".

Напомним, "Укрзализныця" в течение последних нескольких лет периодически сталкивается с нехваткой дизельного топлива и время от времени вынуждена либо объявлять экстренные торги, либо брать топливо в кредит.

Потребление дизтоплива "Укрзализныцей" в 2018 году составило 324 тыс. тонн. За год компания законтрактовала 327 тыс. тонн дизельного топлива оценочной стоимостью 10,7 млрд грн.

Крупнейшим поставщиком стала группа Wexler – около 127 тыс. тонн, "Трейд Коммодити" – 125 тыс. тонн, "Сокар Украина" – 65 тыс. тонн, ОККО – 10 тыс. тонн.