Аэропорт "Одесса" увеличил пассажиропоток на 12%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

На внутренних рейсах за указанный период было обслужено более 169 тыс. человек (+16%), на международных - более 731,8 тыс. пассажиров (+10,9%).

Как отмечается в сообщении, в пятницу, 16 августа, аэропорт "Одесса" обслужил миллионного пассажира в 2019 году.

"В этому году нам удалось достичь миллионной отметки уже в августе - это рекордный показатель для Одесского аэропорта", - цитирует пресс-служба директора по маркетингу и коммерции аэропорта Вячеслава Чеглатонева.

ООО "Международный Аэропорт Одесса" - совместное предприятие, созданное в ноябре 2011 года Одесским городским советом и частным инвестором "Одесса Аэропорт Девелопмент", который финансирует строительство нового терминала аэропорта и инфраструктуры стоимостью $45 млн.