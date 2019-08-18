"Киевтеплоэнерго" за три месяца заменило 65 километров аварийных теплосетей

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор.

"Мы не прекращаем масштабную замену тепловых сетей, а также реконструкцию объектов теплового хозяйства. С начала межотопительного сезона уже завершены работы на 10 объектах. Продолжаются работы на 60 объектах, завершить которые планируется до начала отопительного сезона. В целом уже заменили 65 км трубопроводов", - сказал Пантелеев.

Он отметил, что сейчас, после возвращения теплоэнергетического комплекса в управление коммунального предприятия, муниципалитет полностью владеет ситуацией относительно реального состояния сетей, оборудования, объектов теплогенерации и тому подобного.

"Сейчас мы сосредоточены на подготовке к зиме. Почти завершены гидравлические испытания на сетях. Их полноценное и качественное выполнение позволяет значительно уменьшить количество возможных аварий при запуске отопления. Подразделение КТЭ - "Киевские тепловые сети" во время испытаний уже обнаружили 1796 повреждений, из которых уже устранили - 1589", - отметил Пантелеев.

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