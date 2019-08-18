YouTube меняет правила размещения претензий на короткие музыкальные фрагменты в видео

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Создатели видео на YouTube все чаще сталкиваются с проблемами монетизации или даже блокированием видео из-за претензий авторских прав от лейблов звукозаписи. Зачастую претензию можно получить даже за непреднамеренное использование музыки, например, когда в ролике встречается короткий музыкальный фрагмент, звучащий из окна проезжающей мимо машины. Новые правила YouTube не устраняют эти претензии, но они пытаются устранить ключевой стимул для правообладателей – возможность зарабатывать деньги.

Теперь, когда заявка на авторское право подается вручную для "очень коротких" фрагментов музыки (длительностью в несколько секунд) или для музыки, которая "непреднамеренно" воспроизводится в фоне ролика, правообладателю больше не будет позволено зарабатывать деньги на рекламе, размещаемой в видео. Вместо этого им будет доступен выбор между несколькими вариантами: ничего не делать, блокировать заработок на этом видео для создателя ролика, полностью заблокировать видео. Новые правила применяются только к заявкам на авторские права на аудио и не затрагивают короткие фрагменты видео. Также данные правила не распространяются на совпадения, найденные автоматической системой YouTube Content ID. В последнем случае правообладатели и далее смогут зарабатывать на размещении рекламы в таких видео.

План YouTube состоит в том, что, утратив возможность зарабатывать деньги на коротких или случайных музыкальных фрагментах, звукозаписывающие компании будут тратить меньше времени на их поиск и вместо этого просто решат оставить создателей в покое. Однако проблема заключается в том, что нет гарантии, что события будут развиваться именно в таком ключе. Лейблы звукозаписи могут продолжать оказывать давление на авторов, но лишившись возможности заработка, предпочтут полностью блокировать видео. В YouTube ожидают, что в краткосрочной перспективе количество таких блокировок может возрасти, но в то же время данные изменения рассматриваются как "важный шаг к достижению правильного баланса в долгосрочной перспективе".

Изменения в правилах YouTube инициированы после того, как в последние месяцы резко увеличилось количество поданных вручную претензий музыкальных лейблов из-за нарушения их авторских прав, вызванных коротким или случайным появлением музыки в видео. Владелец крупного канала даже утверждал, что потерял из-за таких претензий пятизначную сумму после того, как произнес в видео фразу из песни Bon Jovi.

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