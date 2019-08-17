Возле Камеруна пираты захватили 8 украинских моряков

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Захват произошел в четверг, 16 августа, неподалеку камерунского порта Дуала, но известно о нем стало только на следующий день, сообщило информационное агентство AFP со ссылкой на собственные источники в местной власти. По этим данным, к захвату могут быть причастны нигерийские пираты.

Захват 17 моряков уже подтвердили в Международном морском бюро (IMB) в Малайзии. По словам главы бюро Ноэля Чунга, одно из судов - многофункциональный корабль под флагом Антигуа и Барбуды, принадлежащий немецкому владельцу. На нем находилось 12 членов экипажа европейского и азиатского происхождения, из которых восемь были похищены. С другого судна - сухогруза под либерийским флагом с греческим владельцем - были похищены 9 моряков, каждый из которых был азиатского происхождения.

Похищение 8 членов экипажа с судна "Мармалайта" подтвердил его владелец - компания MarConsult Schiffahrt. Национальность похищенных членов экипажа в сообщении не указывается.

Министерство иностранных дел Украины подтверждает пиратский захват украинских моряков у берегов Африки. "Консульская служба во взаимодействии с заинтересованными субъектами принимает меры для освобождения захваченного пиратами украинских моряков", - отметил в пятницу спикер департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

О захвате трех российских граждан во время атаки на судно "Мармалайта" под флагом Антигуа и Барбуды заявили и в российском МИДе. О том, могли ли эти моряки иметь одновременно и украинские паспорта, в сообщении не говорится.

По оценке IMB, Гвинейский залив, в которой произошли нападения, в последние годы стала "худшим с точки зрения пиратства местом на Земле". Так, в 2018 году количество подобных атак в заливе удвоилось по сравнению с предыдущим годом. Из 75 моряков, которые были захвачены с начала года, 62 оказались в руках пиратов именно в Гвинейском заливе. На это место сейчас приходится 73% похищений людей и 92% захвата в заложники по всему миру. Особенно это касается побережья Нигерии, Гвинеи, Того, Бенина и Камеруна.