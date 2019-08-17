Суд назначил замминистра Грымчаку залог в 6 миллионов

Об этом со ссылкой на Українськi Новини сообщает БизнесЦензор.

Меру пресечения рассматривал Деснянский райсуд Чернигова.

Генпрокуратура просила арест и 12,5 млн гривен залога, но суд избрал содержание под стражей и 6 млн гривен залога.

При этом судья вынесла решение в отношении Юрия Михайловича Грымчака, тогда как замминистра является по-отчеству Николаевичем.

Судья после вынесения решения удалилась из зала исправлять ошибку.

Вместе с тем защита Грымчака заявляет, что в решение суда не могут вноситься изменения и Грымчака должны освободить.

Ранее в Киеве правоохранители провели обыск квартиры заместителя председателя Министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака.

Жена Гримчака Юлия утверждает, что впервые слышит о взятке. Также она уверяет, что это дело - политический заказ. Также, по словам Юлии, вторым задержанным является ее брат.

Также генпрокурор Юрий Луценко подтвердил в своем Facebook задержание Грымчака и отметил, что ему стыдно за него.

Тем временем в МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается его деятельности в министерстве.