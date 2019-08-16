Ближний Восток обгонит Россию по добыче газа к концу 2019 года, – Rystad

Об этом говорится в исследовании норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По оценкам Rystad, добыча газа в регионе к 2020 году превысит 730 млрд кубометров и достигнет порядка 920 млрд кубометров к 2030 году.

"Рост добычи будет обусловлен увеличением производства на катарском месторождении North Field", - сказал вице-президент и глава отдела исследования рынка газа Rystad Energy Карлос Торрес, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Катар планирует увеличить производство сжиженного природного газа и сохранит за собой статус крупнейшего экспортера СПГ. Огромные запасы газа на шельфе Израиля также позволят увеличить поставки газа с Ближнего Востока, что в первую очередь принесет пользу европейскому рынку.

Тем временем, по данным Bloomberg, добыча газа в России будет более скромной на фоне снижения производства на зрелых месторождениях, таких как Заполярное.

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