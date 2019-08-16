Оптовые цены на дизтопливо упали ниже 20 грн за литр

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Как отмечается, в последний раз перед этим ниже отметки 20 грн/л оптовые цены опускались в сентябре 2017 года.

Так, цена бензовозных партий с нефтебаз в Коростене, где торгуется преимущественно белорусское топливо, 16 августа снизилась до 19,90 грн/л. С такой ценой в рынок выходили "Фактор" и UPG.

За неделю средняя цена автопартий дизтоплива в Коростене опустилась на 30 копеек за литр.

"Анвитрейд" и "Альянс Энерго Трейд" 16 августа озвучивали цены на трубопроводное дизтопливо в Новограде-Волынском в пределах 20,20–20,25 грн/л. Поставки дизтоплива по трубопроводу "ПрикарпатЗападтранс" с 1 августа прекращены, трейдеры предлагают к реализации накопленные в июле остатки.

По словам участников рынка, 17 августа автоналив с трубопроводных терминалов в Новограде-Волынском и Смыге осуществляться не будет.

В столичном регионы цены за неделю снизились на 50 копеек за литр.

В частности, "Терминал Ойл" и "Альянс Ойл Украина" предлагали ресурс по 20,20 грн/л, "Укртатнафта" с нефтебазы возле Борисполя торгует по 20,05 грн/л.

В южных регионах цены снизилась до 20,70–20,90 грн/л. Orange Oil предлагал туркменское топливо из Килии (Одесская обл.) по 20,90 грн/л, "Альянс Энерго Трейд" с Южного выходил с ценой 20,70 грн/л.

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Как сообщалось, по итогу первой декады августа 2019 года импорт дизельного топлива в Украину сократился на 33%, до 129 тыс. тонн, по сравнению с первой декадой июля (193 тыс. тонн).

Причиной стало прекращение прямых поставок российского топлива в Украину. Импорт по трубопроводу "Прикарпатзападтранс" прекратился с 1 августа из-за введения на него 3,75% пошлины, поставки топлива производства компании "Лукойл" по железной дороге также приостановлены из-за отсутствия согласованного на август графика российским Минэкономразвития. По итогу первой декады предыдущего месяца на эти поставки пришлось около 35% от всего импорта дизтоплива в Украину, или 67 тыс. тонн.

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