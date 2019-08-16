"Укрэнерго" сократит инвестиционную программу на 93 миллиона

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

Корректировки произошли из-за уменьшения финансирования за счет кредитных средств на 214 млн грн и в то же время увеличения финансирования за счет дохода от продажи пропускной способности межгосударственных ЛЭП на сумму почти 121 млн грн.

В то же время по всем объектам, которые финансируются за кредитные средства, соблюдаются графики работ. Незначительные изменения в финансировании, связанные с технологией выполнения работ, не повлияют на общий срок реализации проектов.

Уже до конца этого года НЭК "Укрэнерго" планирует ввести в эксплуатацию заход ЛЭП 330 кВ Чернобыльская АЭС – Северная на ПС 750 кВ "Киевская", ПЛ 750 кВ Запорожская АЭС – Каховская, ПС 750 кВ "Каховская" с заходами ЛЭП 330 кВ, а также ПС 330 кВ "Новокаховская" после реконструкции. С этой целью изменениями в инвестпрограмму предусмотрено увеличение финансирования этих объектов суммарно на 184 млн грн.

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