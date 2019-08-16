Скандальный советник Путина по экономике уходит в отставку

Как сообщает агентство ТАСС, его кандидатуру уже одобрили главы правительств Евразийского экономического союза на саммите в Киргизии 9 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

Предполагается, что кандидатура Глазьева будет представлена на заседании Высшего Евразийского экономического совета 1 октября в Ереване.

Ранее о том, что советник президента переходит на работу в ЕЭК на должность министра по интеграции и макроэкономике писали "Известия".

Глазьев в 2008–2012 годах являлся заместителем генерального секретаря ЕврАзЭС. В 2012 году он стал советником президента, ответственным за координацию деятельности федеральных органов власти, направленной на развитие евразийской интеграции.

В 2014 году Глазьева внесли в санкционных списков США и Евросоюза за активную роль в подготовке аннексии Крыма Россией.

В 2012 году в качестве советника Путина Глазьев курировал создание Таможенного союза между Россией, Беларусью и Казахстаном, который превратился в Евразийскую экономическую комиссию.

В августе 2016 года генпрокурор Юрий Луценко заявил об объявлении подозрения 20 российским чиновникам, которые, по данным следствия, причастны к совершению преступлений против Украины. В Генпрокуратуре, в частности, обнародовали запись телефонного разговора советника президента России Сергея Глазьева и директора Института стран СНГ Константина Затулина, на которых они обсуждают сценарии дестабилизации ситуации в Крыму и на востоке Украины.

Напомним, Цензор.НЕТ провел серию публикаций - расшифровки телефонных разговоров советника Президента РФ Сергея Глазьева, которые были записаны украинской разведкой в первые дни оккупации Россией полуострова. В конце 2017 года записи этих разговоров были обнародованы в Облонском суде Киева во время слушания дела о госизмене Виктора Януковича. В частности, в одном из разговоров Глазьев сообщает собеседнику, что Верховный Совет АРК должен принять некое постановление, которое подготовил Андрей Портнов. И объясняет, что нужно принять этот документ, "чтобы было понятно, что не вся Украина прям-таки хочет подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом".

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