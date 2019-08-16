"Энергоатом" заказал печать книг о ядерных реакторах для "чайников"

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до июля нужно было отредактировать и напечатать 3500 экземпляров информационно-просветительской книги "АЭС и ядерный реактор для "чайников", или Очень просто об АЭС, ядерный реактор и радиацию" размером 205х255 мм, состоящую из 64 матовых мелованных страниц плотностью 150 г/кв. м и 4 страниц матовой ламинированной обложки по 101 грн за штуку.

Также заказано 5000 экземпляров буклета "20 ответов о ЦХОЯТ" размером 157х275 мм из 56 матовых мелованных лакированных страниц плотностью 200 г/кв. м и 4 страниц матовой ламинированной обложки по 39 грн.

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ЦХОЯТ - это Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, которое строится совместно с компанией Holtec International (США) в Чернобыльской зоне. По словам президента "Энергоатома" Юрий Недашковского, первый пусковой комплекс планируется завершить и ввести в действие в 2020 году.

Напомним, сначала отработанное ядерное топливо с украинских АЭС охлаждают в пристанционных бассейнах выдержки. Затем оно с Запорожской АЭС направляется в пристанционное промежуточное хранилище сухого типа, а с Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС - на переработку в Россию до введения в эксплуатацию ЦХОЯТ.

В 2018 году столичная фирма "Тотал Медиа" Натальи Бут, Евгений Гонгальского и Оксаны Кошевой получила единственный государственный подряд у ПАО "КБ Приватбанк" на создание и производство рекламно-информационного журнала "ПриватБанк VIP" за 12,4 млн грн.

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