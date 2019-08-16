Миграционная служба потратила 190 миллионов на оцифровку заявлений на выдачу паспортов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до 20 августа 2019 года в электронный формат нужно перевести 15,14 млн заявлений о выдаче паспорта гражданина Украины образца 1994 года по 2,75 грн за штуку и 2,36 млн заявлений о выдаче паспорта гражданина СССР образца 1974 года по 2,55 грн за штуку.

Речь идет о цветном сканировании с разрешением 300-600 dpi в режиме color 24-bit в форматы jpeg и tiff с отделкой, которая включает выравнивание положения, контраста и яркости, обрезку, устранение муара и компенсацию фона.

Затем отсканированные заявления проиндексируют, то есть добавят к ним метаданные: код подразделения, номер заявления, серию и номер паспорта, фамилию, имя, отчество, дату рождения, фото лица в 16, 25, 45 лет.

Всего с 2018 года Госмиграционная служба заключила шесть таких соглашений с "Документом" на 191,6 млн грн.

Как и ранее, нынешнюю закупку провели по переговорной процедуре из-за отсутствия конкуренции. Согласно обоснованию, в картотеках подразделений Госмиграции лежит ориентировочно 37,5 млн бумажных учетных карточек. Они заверяют оформление, выдачу, обмен паспорта гражданина Украины до вступления в силу постановления Кабмина от 25 марта 2015 года №302 об оформлении паспорта-карточки программными средствами Единого государственного демографического реестра. Данные из учетных карточек обязательно используются при идентификации граждан при оформлении паспортов через этот реестр.

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