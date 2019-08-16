АМПУ еженедельно будет отслеживать состояние морской воды в акваториях портов

Об этом говорится в сообщении АМПУ, передает БизнесЦензор.

Мониторинг будет осуществляться один раз в неделю. Отмечается, что это будет способствовать системному анализу состояния акватории портов и нивелировать влияние человеческого фактора при обнаружении загрязнений. Данные мониторинга будут публичными - регулярно обновляться на сайте предприятия.

"Недавно портовая отрасль наконец получила утвержденный Порядок взаимодействия АМПУ с Государственной экологической инспекцией в случае обнаружения загрязнений акватории портов. Этот документ утвердил за АМПУ полномочия проведения мониторинга состояния морской воды в портах. Переход на еженедельный режим исследования состояния акваторий позволит нам иметь наиболее актуальную картину экологической ситуации в портах, создать четкую и понятную базу данных фоновых показателей в каждом порту для сравнения проб в случае выявления фактов загрязнений. Кроме того, мы сможем более эффективно и оперативно выявлять изменения в состоянии воды, и реагировать на это вместе с местной властью, бизнесом и государственными органами. Ведь наша главная экологическая цель - снижение техногенной нагрузки на акватории. Мы должны стремиться к международному статусу "зеленых" портов", - отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

На еженедельный мониторинг состояния поверхностных вод в акваториях морских портов уже перешли подразделения по экологической безопасности в шести филиалах АМПУ. Вскоре это произойдет в администрациях остальных украинских морских портов.

Исследования выполняются по широкому спектру показателей, определенных отдельно для каждого порта с учетом специфики его деятельности и расположения.

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