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16.08.19 17:59

Украина собрала 99% ранних зерновых и зернобобовых культур

По состоянию на 16 августа украинские аграрии провели уборку ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 9,8 млн га, или 99% к прогнозу.

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Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. передает БизнесЦензор.

В целом собрано 38,5 млн тонн зерна при средней урожайности 39,1 ц/га, в том числе:

Кроме того, намолочено 3,1 млн тонн рапса с площади 1,25 млн га, или 99%, при средней урожайности 24,9 ц/га.

Наряду с уборкой урожая в 19 регионах начат посев озимого рапса под урожай 2020 года. В настоящее время посеяно 278 тыс. га, или 26% к прогнозу.

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