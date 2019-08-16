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16.08.19 17:48

Гладковский не задекларировал акции кипрского офшора и автомобиль сына, – НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции во время полной проверки деклараций бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского выявило признаки декларирование недостоверной информации.

Гладковский не задекларировал акции кипрского офшора и автомобиль сына, – НАПК

Об этом говорится в сообщении НАПК, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, Гладковский в декларации за 2015 год (исправленной) не указал стоимости принадлежащих ему корпоративных прав кипрской компании RI-SYSTEM LIMITED и наличие у члена семьи (сына) корпоративных прав в ООО "Киевбиоэнерго". Также в декларации отсутствуют сведения об автомобиле, который принадлежит сыну.

Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации Гладковского составляет почти 1,3 млн грн. 

Обоснованные выводы относительно признаков уголовного правонарушения направлены в Национальное антикоррупционное бюро.

Ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму свыше 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Национальное агентство отмечает, что утверждение обоснованного заключения и направление его в специально уполномоченного субъекта в сфере противодействия коррупции не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для осуществления досудебного расследования.

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