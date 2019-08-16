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16.08.19 17:27

Госагентство объявило тендер на закупку серверов для системы фиксации нарушений правил водителями

Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины ("Укринфрапроект") объявило тендер на закупку центра автоматизированной обработки информации – системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Госагентство объявило тендер на закупку серверов для системы фиксации нарушений правил водителями

Согласно тендерной заявке на сайте ProZorro, закупка проводится во исполнение Государственной программы повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ожидаемая стоимость закупки составляет 205 млн грн. Источник финансирования: государственный бюджет (государственный дорожный фонд).

В части технических требований, дата-центр должен быть модульным контейнерного типа – одно изолированное помещение со шкафами с вычислительным оборудованием и системами хранения данных, горячий и холодный коридоры, телеком-оборудование, система бесперебойного питания, охлаждения, охранной сигнализации.

Максимальная мощность потребления – 80 кВт.

Как отмечается, поставщик должен поставить оборудование до 10 декабря 2019 года. Проведение электронных торгов запланировано на 15 октября 2019 года. Прием тендерных предложений проводится до 9 сентября 2019 года.

Как сообщалось, в октябре 2018 года Кабинет министров расширил средств для определения пространственно-временных координат транспортных средств и фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме. 

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