ОПЕК понизил оценку роста спроса на нефть

Об этом сообщает ОПЕК в ежемесячном отчете, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом, оценка роста потребления понижена на 40 тыс. б/с по сравнению с прогнозом, сделанным месяц назад, в основном из-за более слабого, чем ожидалось, спроса ряда стран в первом полугодии текущего года.

Оценка роста спроса на 2020 год сохранена - 1,14 млн б/с, до 101,05 млн б/с. Однако ОПЕК отмечает, что этот прогноз находится под угрозой снижения из-за неопределенностей относительно развития мировой экономики.

Предварительные данные за июнь показывают, что нефтяные запасы стран ОЭСР выросли на 31,8 млн баррелей по сравнению с предыдущим месяцем - до 2 млрд 955 млн баррелей. Это на 140 млн баррелей выше, чем год назад, и на 67 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня. При этом запасы нефти снизились на 8,2 млн баррелей, а запасы нефтепродуктов увеличились на 40 млн баррелей.

"В то время как прогноз относительно фундаментальных рыночных факторов кажется пессимистичным на остаток года с учетом ослабления экономического роста, продолжающихся трений в мировой торговле и замедления роста спроса на нефть, необходимо продолжать пристально следить за балансом между спросом и предложением и поддерживать рыночную стабильность в предстоящие месяцы", - подчеркивают эксперты картеля.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram