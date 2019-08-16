Кабмин освободил от акциза на спирт производителей продукции химического и технического назначения

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно обнародованному на сайте правительства постановлению №722 от 14 августа 2019 года, документом также утвержден перечень добавок для денатурации спирта, предназначенного для использования на таможенной территории Украины.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия отметили, что постановление подготовлено с целью реализации закона Украины от 23 ноября 2018 года № 2628 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов".

"Реализация постановления создаст благоприятные условия для увеличения спроса на спирт этиловый и будет способствовать развитию не только спиртовой отрасли, но и смежных отраслей", - отметили в министерстве.

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