Наркобарон из Израиля сбежал от СБУ во время экстрадиции в аэропорту "Борисполь"

В пятницу, 16 августа, его должны были выслать из Киева в Тель-Авив, после того, как украинский суд отклонил его апелляцию и позволил экстрадицию в Израиль, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечает издание, пока неизвестно, каким образом Сильверу удалось скрыться из поля зрения украинских правоохранителей.

По сообщению израильских СМИ, после решения суда в Украине подготовили экстрадицию, не скоординировав свои действия с израильскими коллегами. Обвиняемого доставили в международный аэропорт "Борисполь", сняли электронный браслет, он прошел паспортный контроль и исчез в зоне магазинов Duty-Free. Израильская полиция сообщает, что совместно с украинскими коллегами ведет его розыск.

Между тем стало известно, что прокуратурой города Киева начато уголовное производство по факту побега на территории международного аэропорта "Борисполь" гражданина США при осуществлении его экстрадиции в Государство Израиль. По данным СМИ, Сильвер также имеет гражданство США.

"В аэропорту во время сопровождения СБУ иностранец исчез", – рассказали в прокуратуре.

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Амоса Дова Сильвера задержали в Украине в марте этого года. Предварительно израильская прокуратура предъявила ему и еще 26 лицам ряд обвинений в наркотрафике, отмывании денег и по другим статьям. Аресты параллельно проводились в Израиле, Украине, Германии и США.

Расследование, которое длилось около года, велось детективами отдела Лахав 433, который называют "израильским ФБР", совместно с правоохранителями Украины, США, Германии, Румынии, Франции и Нидерландов. Всего по делу допросили полсотни человек. Арест Сильвера проводился при участии СБУ и ГПУ.

Сильвера считают организатором популярной сети Telegrass, которая специализировалась на сбыте наркотических веществ, прежде всего, марихуаны, через платформу мессенджера Telegram. По данным обвинения, сеть объединяла более три тысячи наркодилеров и около 100 тысяч клиентов с объемами сбыта на миллионы долларов.

После ареста в Киеве Сильвера поместили в Лукьяновское СИЗО. Впоследствии главного фигуранта громкого дела перевели под домашний арест.

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