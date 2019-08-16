Microsoft впервые возглавила рейтинг 100 крупнейших компаний мира

Об этом свидетельствует рейтинг Global Top 100, опубликованный на сайте PWC, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

Согласно рейтингу, рыночная капитализация 100 крупнейших компаний мира с апреля 2018 года по март 2019 года выросла на 5%, до рекордного $21 трлн. Годом ранее их суммарная капитализация выросла на 15% ($20,3 трлн).

Больше всего в рейтинге представлено компаний из США – 54 стоимостью $13,3 трлн. На втором месте – Китай. Из Китая в рейтинге представлено 15 компаний, общей стоимостью $3,2 трлн. Третьей стала Великобритания – шесть компаний, стоимостью $870 млрд.

По сравнению с предыдущим Global Top 100, в рейтинге две страны-новичка – Индия и Саудовская Аравия, занявшие восьмое и 18 место соответственно.

Доля технологического сектора осталась крупнейшей по размеру рыночной капитализации в списке Global Top 100. Далее идет финансовый сектор и здравоохранение.

Топ-5 выглядит так:

Microsoft – одна из крупнейших в мире транснациональных компаний по производству программного обеспечения. Ее стоимость, согласно рейтингу – $905 млрд;

Apple – американская корпорация по производству смартфонов, планшетов, компьютеров и программного обеспечения. Компания стоит $896 млрд.

Amazon – американская транснациональная технологическая компания, принадлежащая Джеффу Безосу. Специализируется на а электронной коммерции и облачных вычислениях. Ее стоимость оценивается в $875 млрд.

Alphabet - материнская компания технологической корпорации Google. Холдинг стоит $817 млрд.

Berkshire Hathaway – инвестиционная компания миллиардера Уоррена Баффета. Ее стоимость в рейтинге оценивается в $494 млрд.

В топ-10 также вошли Facebook ($476 млрд), Alibaba ($472 млрд), китайская инвесткомпания Tencent ($438 млрд), 9 Johnson & Johnson ($372 млрд) и Exxon Mobil ($342 млрд).

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