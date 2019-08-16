БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
16.08.19 21:00

Microsoft впервые возглавила рейтинг 100 крупнейших компаний мира

Аудиторская компания PricewaterhouseCoopers представила свежий рейтинг 100 самых дорогих компаний мира. Впервые после семилетнего правления Apple топ-100 возглавила технологическая компания Microsoft Билла Гейтса.

microsoft

Об этом свидетельствует рейтинг Global Top 100, опубликованный на сайте PWC, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

Согласно рейтингу, рыночная капитализация 100 крупнейших компаний мира с апреля 2018 года по март 2019 года выросла на 5%, до рекордного $21 трлн. Годом ранее их суммарная капитализация выросла на 15% ($20,3 трлн).

Больше всего в рейтинге представлено компаний из США – 54 стоимостью $13,3 трлн. На втором месте – Китай. Из Китая в рейтинге представлено 15 компаний, общей стоимостью $3,2 трлн. Третьей стала Великобритания – шесть компаний, стоимостью $870 млрд.

По сравнению с предыдущим Global Top 100, в рейтинге две страны-новичка – Индия и Саудовская Аравия, занявшие восьмое и 18 место соответственно.

Доля технологического сектора осталась крупнейшей по размеру рыночной капитализации в списке Global Top 100. Далее идет финансовый сектор и здравоохранение.

Топ-5 выглядит так:

В топ-10 также вошли Facebook ($476 млрд), Alibaba ($472 млрд), китайская инвесткомпания Tencent ($438 млрд), 9 Johnson & Johnson ($372 млрд) и Exxon Mobil ($342 млрд).

Microsoft впервые возглавила рейтинг 100 крупнейших компаний мира 01

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100