Кабмин выделил 400 миллионов на ремонт дороги из Днепра в Кривой Рог

Об этом сообщил советник экс-председателя Днепропетровской ОГА, руководитель программы "Региональное развитие" аналитического центра "Украинский институт будущего" Юрий Голик, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"399 млн на Днепр-Кривой Рог. Это позволит накрыть верхним слоем - так называемый ЩМА (щебеночно-мастичный асфальтобетон) - ранее сделанные ее отрезки, которые простояли год в выравнивающем слое", - рассказал Голик.

"Щебеночно-мастичный асфальтобетон - кубовидный щебень плюс специальные модификаторы. Выравнивающий слой. Толщина 12 см. Выравнивающий крупнозернистый асфальтобетон. Был уложен в прошлом году. Крупнозернистый - позволяет увеличить прочностные характеристики. ЩМА - устойчив к износу", - пояснял Голик ранее особенности данной технологии, применяемой при ремонте автомагистрали между Кривым Рогом и областным центром.

Ранее в интервью ЦТС Юрий Голик сетовал, что "Укравтодор" дает 1 млрд грн на строительство транспортного соединения Р-51 Харьков-Лозовая-Павлоград (региональная трасса).

"При этом у нас в области убита трасса Днепр-Кривой Рог, вокруг которой живет 2 млн жителей", - рассказывал Голик.

По его словам, дорога находится в ведении "Укравтодора", а потому обладминистрация не могла направить значительные средства на ее ремонт, перераспределив их с других социально-значимых проектов.

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