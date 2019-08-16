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16.08.19 15:14

"Гарантированный покупатель" будет сотрудничать с USAID в рамках проекта по энергобезопасности

ГП "Гарантированный покупатель" (ГарПо) и Агентство США по международному развитию (USAID) подписали меморандум о взаимопомощи в рамках проекта энергетической безопасности.

"Гарантированный покупатель" будет сотрудничать с USAID в рамках проекта по энергобезопасности

Согласно сообщению предприятия, церемония подписания состоялась 15 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Проект энергетической безопасности USAID с бюджетом $85 млн направлен на предоставление Украине помощи в усовершенствовании нормативно-правовой базы энергосектора, усилении надежности поставки энергоресурсов, создании и развитии механизмов свободных энергорынков, их интеграции в европейские.

ГП "Гарантированный покупатель" выкупает произведенную по "зеленому" тарифу электроэнергию и реализует ее на рынке "на сутки вперед". Предприятие также обеспечивает функционирование механизма PSO, для недопущения роста цен для населения. ГарПо покупает э/э у государственных НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" и реализует ее поставщикам универсальных услуг, которые продают ее населению по фиксированным тарифам, еще часть – продает на рынке "на сутки вперед" для компенсации потерь.

Предприятие также будет отвечать за проведение аукционов для зеленой генерации, которые должны начаться с 2020 года.

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