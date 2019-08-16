Бизнес-партнер Таруты приговорен к 9 годам колонии в России (обновлено)

Согласно решению суда, Мкртачан также должен выплатить штраф в 900 тысяч рублей, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Процесс над Мкртчаном был закрытым, поскольку в деле были документы с грифом "секретно". Поэтому судья Олег Музыченко огласил только резолютивную часть приговора.

Бизнесмена признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие и суд решили, что Мкртчан организовал хищение кредитных денежных средств "Внешэкономбанка", выделенных для развития корпорации, на сумму более 1 млрд рублей.

Адвокат осужденного Игорь Поповский говорил, что в деле речь идет о хищении $2,5 млрд.

Мосгорсуд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны – российской некоммерческой организации "Фонд промышленных активов" (стала потерпевшей стороной в следствии переуступки прав) на сумму более 199 млрд рублей.

По словам Музыченко, до исполнения приговора под арестом останется имущество Мкртчана, в том числе автомобиль, а также денежные средства в сумме 1,5 млн рублей, более 40 тысяч долларов, 14 тысяч евро.

Защита намерена обжаловать приговор.

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Как сообщалось, давнего бизнес-партнера народного депутата Сергея Таруты бизнесмена Олега Мкртчана задержали в Москве в начале февраля по подозрению в хищении более 1 млрд руб. из кредита, предоставленного российским "ВЭБом" предприятиям "Индустриального союза Донбасса".

В целом ВЭБ оценивал расходы на покупку 50%+2 акции ИСД в 2009 году и оборотное финансирование компании в $8 млрд.

Мкртчан заявил о своей невиновности и сообщил, что отказался от украинского гражданства после 2014 года. Однако российский суд арестовал бизнесмена, после чего сроки его содержания под стражей неоднократно продлевались.

Мкртчан с 1997 года работает в корпорации "Индустриальный союз Донбасса". Сначала занимал должность начальника управления металлургии, впоследствии - пост первого заместителя исполнительного директора.

С 2002 года и по настоящее время занимает должность генерального директора ИСД, осуществляя оперативное управление компанией, а также координируя структуру корпоративного управления предприятиями, входящими в группу ИСД. Входит в число учредителей донецкого футбольного клуба "Металлург". Владелец контрольного пакета акций краснодарского ФК "Кубань" (Россия).

В окружении предпринимателя российским СМИ поясняли, что в 2011 году "Внешэкономбанк" одобрил выдачу кредита своей кипрской компании Margit Holding Ltd, зарегистрированной на проспекте Академика Сахарова в Москве, на 85 млрд руб.

Затем Margit Holding Ltd с 2011 по 2016 год разными траншами перевела эти деньги на развитие Алчевского металлургического комбината под залог акций комбината. Частично на эти деньги на территории комбината была построена собственная электростанция, приобретено новое оборудование, а также модернизировано старое.

При этом Олег Мкртчан, будучи гендиректором ИСД, владел 25% минус 1 акцией союза, а ВЭБ – остальными акциями. До 2014 года Мкртчан от лица комбината заплатил банку $40 млн в качестве процентов по кредиту.

Однако осуществлять платежи в 2014–2016 годах стало невозможно из-за военных действий на территории подконтрольной боевикам "ЛНР" территории Донбасса. В результате в 2016 году Margit Holding Ltd переуступила право требования долга НКО "Фонд промышленных активов" (также стопроцентная "дочка" ВЭБа), занимающейся проблемными промышленными активами.

В ИСД входят Днепровский меткомбинат имени Дзержинского, Алчевский меткобинат и Алчевский коксохим, венгерская ISD Dunaferr и польская ISD Huta Chestochowa (общие мощности - около 10 млн тонн стали в год).

Контрольный пакет акций компании принадлежит ВЭБу, по 24,99% ИСД - у Олега Мкртчана и экс-губернатора Донецкой области Сергея Таруты, доля которого арестована по иску российского банка "ВТБ".

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