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16.08.19 15:05

Минрегион предложил обновить требования к проектированию парков

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины рассматривает предложение проектировать современные парки с навигацией, разграничением различных зон и возможностью подключения к сети Wi-Fi.

Минрегион предложил обновить требования к проектированию парков

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор.

"Современные парки – какими они должны быть? Думаю, большинство согласится, что там должны быть удобные и комфортные лавочки в достаточном количестве, различные зоны для проведения досуга, как детей, так и взрослых, доступная для каждого навигация и удобные указатели, карты и отметки движения для легкого ориентирования и передвижения, доступны современные туалеты. Wi-Fi тоже не помешает. И все это может быть реальным у нас. Поэтому сейчас мы детально изучаем международный опыт для возможного внесения соответствующих изменений в государственные строительные нормы по благоустройству, чтобы во время проектирования парков такие удобства предусматривались", – сказал Парцхаладзе.

Поэтому сейчас рассматриваются следующие предложения к этим государственным строительным нормам:

По словам Парцхаладзе, эти изменения будут способствовать появлению таких современных и удобных зон отдыха населения, как в Европе.

Кроме того, ранее замминистра сообщал, что Минрегион рассмотрит возможность проектирования в парках современных туалетов, питьевых фонтанчиков, кнопок вызова полиции и современных урн и контейнеров в достаточном количестве.

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