Минздрав расширил перечень бесплатных лекарств

Формирование соответствующего Реестра лекарственных средств завершено приказом Минздрава 15 Августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"В новой редакции Реестра количество лекарств, которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом второго типа и бронхиальной астмой могут получить бесплатно, увеличилась на 14 позиций", – сказано в сообщении.

Как отмечают в Минздраве, впервые формирование реестра осуществляло не министерство, а Национальная служба здоровья Украины. Новая редакция Реестра содержит 254 лекарственных средства, подлежащие реимбурсации. Из них 195 – для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 45 – диабета второго типа, 14 – бронхиальной астмы. В Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, входят не только лекарства отечественных фармацевтических производителей, но и стран ЕС, Израиля.

При этом в новом Реестре количество бесплатных лекарств для пациентов возросло на 14 позиций, с 64 до 78. Остальные препараты можно получить с доплатой.

​​"Впервые все процессы при формировании Реестра лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, состоялись в электронном формате. Это обеспечило четкие и прозрачные правила для всех участников, сделало процессы быстрее и удобнее. И это способствовало тому, что в результате совместной работы мы получили Реестр, в котором выросло количество лекарственных средств, бесплатных для пациента", – прокомментировал глава Нацслужбы здоровья Олег Петренко.

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Напомним, Национальной службе здоровья полномочия по реализации программы реимбурсации переданы с 1 апреля 2019 года. Пациент может получить электронный рецепт у врача, которого избрал, заключив с ним декларацию, а получить по нему "Доступные лекарства" можно в любой аптеке, которая имеет договор с НСЗУ - независимо от своего места проживания или регистрации.

По состоянию на 15 августа из 5,2 млн выписанных электронных рецептов погашено 4,2 млн. Более 1,1 млн пациентов получили необходимые лекарства бесплатно или с небольшой доплатой.

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