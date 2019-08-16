Сеть WOG частично ушла с оптового рынка нефтепродуктов Украины

Об этом со ссылкой на Oilpoint сообщает БизнесЦензор.

Были проанализированы закупки нефтепродуктов в госсекторе за 7 месяцев текущего года. Объем рынка за указанный период превысил 7 млрд грн, из которых на компании, входящие в WOG, "ВОГ Кард" и "ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС" пришлось 735 млн грн.

Около 90% всех контрактов WOG в госсекторе заключено с "ВОГ Кард". Как показывает анализ сделок, большая часть топлива WOG реализует через собственную сеть по талонам.

Крупнейшими клиентами сети АЗС за 7 месяцев были "Укрпошта", СБУ, Нацбанк, филиалы "Уктрансгаза" и другие региональные госучреждения и коммунальные предприятия.

При этом WOG не участвовала в этом году в крупных тендерах Министерства обороны, "Укрзализныци".

Информацию о выходе WOG из оптового рынка подтвердили ряд трейдеров на рынке. "Возможно WOG вернется в опт в сентябре", — сказал один из трейдеров.

Сеть АЗС WOG контролируется группой компаний "Континиум", которая принадлежит бизнесменам Степану Ивахиву, Сергею Лагуру, Петру Дыминскому, а также наследникам Игоря Еремеева. Но точная структура собственности группы на сегодняшний день неизвестна, а крупные ее акционеры находятся в судебных спорах после гибели Игоря Еремеева.

Сеть АЗС WOG, насчитывающая около 415 станций, присутствует в 24 областях Украины.