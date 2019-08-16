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16.08.19 13:40

Нацбанк потребует заменить большинство членов набсовета "Ощадбанка" (обновлено)

Национальный банк Украины отклонил кандидатуры большинства членов наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" и потребует их замены.

Нацбанк потребует заменить большинство членов набсовета "Ощадбанка" (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, по результатам оценки документов, тестирования и беседы с кандидатами НБУ принял решение отказать в согласовании следующим лицам:

"Руководствуясь своим правом, Национальный банк потребует замены указанных членов наблюдательного совета", – подчеркивается в сообщении.

Также НБУ принял решение о возможности согласования следующих лиц:

Окончательные решения по этим кандидатов будут приняты Национальным банком после устранения замечаний к их документам.

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Как сообщалось, в мае текущего года Кабмин согласовал кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательные советы "Ощадбанка","Укрэксимбанка" и "Приватбанка".

Как сообщал "Ощадбанк", на первом заседании набсовета в июне его главой избран бывший глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Шевки Аджунер. Заместителем главы набсовета избран Алексей Гринченко, корпоративным секретарем – Юлия Федоренко.

В состав набсовата, кроме Аджунера и Гринченко, также вошли независимые члены Байба Апин, Питер Бриггс, Михаэль Вайнштейн, Алексей Резников, представитель государства от Верховной Рады Дмитрий Власов и представитель государства от Кабинета министров Даниэль Билак.

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