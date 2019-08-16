Поставщики электроэнергии создают искусственный дефицит, – Интерпайп

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Интерпайпа" сообщает БизнесЦензор.

"При этом общеизвестно, что Украина имеет избыточные генерирующие мощности и является экспортером электроэнергии", - говорится в сообщении.

За 1,5 месяца работы нового рынка электроэнергии компания ежедневно не могла купить на рынке на сутки вперед (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) электроэнергию в полном объеме из-за отсутствия предложения со стороны поставщиков даже по максимальной цене.

"Обычно такая ситуация имеет место в ночные часы, когда электроэнергии в избытке. Это противоречит здравому смыслу, поскольку ночью потребление электроэнергии существенно ниже, чем днем", - заявляет "Интерпайп".

По данным компании, с середины июля такая ситуация уже начала проявляться и в дневные часы. То есть, ни один из поставщиков не выходит на рынок с предложением, что вынуждает потребителей уходить на балансирующий рынок, потреблять и рассчитываться за электроэнергию по факту потребления по более высокой цене балансирующего рынка.

"Если в начале июля дневной дефицит составлял 5-8% от потребности "Интерпайп", то к 15 августа он стал рекордным и составил 16%", - сообщает компания.

Таким образом, за 1,5 месяца расходы компании на электроэнергию выросли в среднем на 20-25% с учетом тарифа на передачу электроэнергии, по сравнению с июньскими затратами.

"Новый рынок электроэнергии так и не стал рынком в полном смысле этого слова. Кроме роста цен закономерностью уже стал дефицит предложения в любое время суток. Мы понимаем, что физически электроэнергия есть, но на рынок она не попадает", - сказал Денис Морозов, директор по экономике и финансам "Интерпайп".

"Существующая модель выгодна некоторым производителям и посредникам, но не выгодна потребителям. Для промышленных потребителей ущерб прямой - рост цены электроэнергии, а для бытовых потребителей - косвенный, из-за удорожания стоимости товаров и услуг, для производства которых используется электричество", - добавил он.