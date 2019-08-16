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16.08.19 11:31

Нацсовет через суд аннулирует лицензии 17 медиа и провайдеров

Национальный сонет по вопросам телевидения и радиовещания решил обратиться в суд об аннулировании лицензий 17 телерадиоорганизаций и провайдеров программной услуги из-за нарушения установленных законом сроков подачи регулятору информации о структуре собственности или полного пренебрежения данным требованием.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Компании, в отношении которых госрегулятор принял решение обратиться в суд, нарушили эту норму закона не впервые.

В перечень компаний, чьи лицензии Нацсовет планирует аннулировать, вошли: Гороховская районная редакция проводного вещания, "ТКС Полесье", "Запорожские цифровые коммуникации", "Восток карго транс", "Аппиа", " Диджиталфлай Юкрейн", "Новая сеть", "ТВ Мир", "ТРК "Социальная страна", "Телесистемы Украины", "Тиса", "Фастов-Медиа", "Умные покупки", "ТРК ОЭ", "КС Плюс", " Одесские цифровые коммуникации" и "Медианет-Инвест".

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