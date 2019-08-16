"Укрзализныця" ввела ограничения на отправку зерна по двум станциям в частных вагонах

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

С 16 августа 2019 года и вплоть до отмены этого решения введен запрет на отправку зерновых по этим двум станциям в вагонах частного парка.

Ограничения коснуться следующих компаний-получателей: МТП "Ника-Тера" для CHS, GrainCorp Limited, Orsett Trading Limited, Oskondi Ventures Limited, Sierents Global Merchants, "Агропросперис", "Илта Агрибизнесс", "Астарта-Киев", "Луи Дрейфус Компани Украина", "Кернел-Трейд" и "Украинская зерноторговая компания".

Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" заявила о готовности к перевозке зерновых нового урожая, подчеркнув, что имеет для этого все необходимые ресурсы.