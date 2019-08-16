Трамп интересуется покупкой Гренландии

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

По их информации, глава государства во время встреч, обедов и других официальных мероприятий с интересом слушал, как его помощники рассуждают о геополитической значимости Гренландии и ее ресурсах. Трамп попросил одного из юристов администрации изучить возможность сделки.

Часть советников Трампа сочла идею покупки Гренландии эту "хорошей экономической игрой", некоторые советники полагают, что сделка неосуществима. По мнению газеты, даже если вопрос покупки острова будет поднят всерьез, то непонятно, как Вашингтон его реализует.

Источники The Wall Street Journal вне Белого дома, знающие об интересе Трампа к Гренландии, сравнили возможную сделку с покупкой Аляски.

Гренландия является крупнейшим на Земле островом, расположенным на северо-востоке Северной Америки. Территория принадлежит Дании. Большая часть острова покрыта льдом. Население Гренландии составляет около 56 000 человек.