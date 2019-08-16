НАБУ сообщило о подозрении замминистра Грымчаку

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

"15 августа 2019 сообщено о подозрении задержанным накануне замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также его "помощнику". Правовая квалификация действий указанных лиц - ч. 4 ст. 190 УК Украины", - сообщает НАБУ.

По данным следствия, эти подозреваемые обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере.

"Их разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды 14 августа 2019, которая была изъята во время осуществленных обысков", - говорится в сообщении.

Как сообщал БизнесЦензор, Грымчак и его сообщник были задержаны во время получения взятки в размере $480 тыс.