БизнесЦензор

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16.08.19 08:07

Цены на нефть начали подниматься после двухдневного падения

Стоимость нефти после двухдневного снижения растет в пятницу утром в рамках коррекции при поддержке со стороны статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

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Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

По состоянию на 7.44 цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,98% — до 58,8 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,29%, до 55,16 доллара за баррель.

Коррекционный рост на рынке нефти в пятницу помогает поддержать статистика из США, которая ослабила опасения относительно состояния крупнейшей мировой экономики. Так, объем розничных продаж в стране в июле вырос на 0,7% в месячном выражении, хотя аналитики прогнозировали рост показателя лишь на 0,3%.

"Вышедшие устойчивые экономические данные в США немного успокоили рынки, поскольку они предполагают менее мрачные перспективы для экономики страны и ослабляют опасения, связанные с риском рецессии", — сказал агентству Reuters управляющий партнер VM Markets Стивен Иннес.

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