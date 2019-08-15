Количество ДТП из-за превышения скорости за полгода возросло на 20%

Об этом говорится в сообщении Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, выросло также количество ДТП, причиной которых стало нарушение правил маневрирования (+22,4%), управление транспортным средством в нетрезвом состоянии (+35,1%) и нарушение правил обгона (+18,9%).

В пресс-релизе со ссылкой на официальные данные Нацполиции также отмечается, что за этот период произошло более 73,145 тыс. аварий, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Возросло также количество ДТП с пострадавшими: показатель достиг 10,781 тыс. случаев (+8,2%). В таких ДТП травмированы 1,455 тыс. человек (+5,5%), погибло - 1,331 тыс. человек (+7,6%).

В первом полугодии 2019 года страховщиками ОСАГО было заключено более 4 млн договоров ОСАГО, что на 3% больше, чем в соответствующем периоде 2018 года. Сумма начисленных страховых платежей составила более 2,4 млрд грн, увеличившись на 11,2%.

Количество требований, урегулированных страховщиками ОСАГО, составила более 67,2 тыс. штук (+ 8,5%). Сумма осуществленных страховых возмещений выросла почти 12,9% и составила более 1,2 млрд грн.

Количество требований, урегулированных по "европротоколу", выросло почти на 22% - до 21,7 тыс. штук. Сумма выплат, осуществленных по "европротоколу", увеличилась на 27,7% и составила более 202,0 млн грн. Удельный вес выплат в общем количестве выплат составила 32,4%, а общей сумме выплат -16,8%.

Лидерами рынка ОСАГО в первом полугодии 2019 по сумме страховых премий стали СГ "ТАС", НАСК "Оранта" и "УПСК", лидерами по сумме выплат - СГ "ТАС", НАСК "Оранта", "Ю.ЕС.АЙ".

Средний срок урегулирования страховых требований за вред, причиненный имуществу, в первом полугодии текущего года составил 89 дней (для требований, урегулированных в срок до 365 дней), в прошлом году он составлял 103 дня. Средний срок урегулирования страховщиков, входящих в первую десятку компаний по объемам премий, меньше чем в среднем по рынку - 81 день. Доля требований, регулируется в срок до 90 дней, увеличилась с 64% до 69%.

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