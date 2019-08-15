"Укргаздобыча" возобновила экспорт бензина

Об этом сообщается на "Украинской энергетической бирже", передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Отгрузка топлива будет осуществляться железнодорожным транспортом с 15 по 31 августа.

Из общего объема 55 тонн топлива было продано с дисконтом $25 на тонне, еще 55 тонн – с дисконтом $35/т.

Всего на торги выставлялось 550 тонн (10 лотов по 55 тонн).

Как отмечает издание, в последний раз перед этим "Укргаздобыча" отправляла бензин на экспорт в марте 2017 года. Тогда компания отгрузила на внешний рынок 5,2 тыс. тонн.

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Как сообщалось, Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) "Укргаздобычи" в первом полугодии 2019 года увеличил производство бензина на 37,3% (на 21,8 тыс. тонн) – до 80,3 тыс. тонн, дизтоплива – на 5,4% (на 2,3 тыс. тонн), до 45,2 тыс. тонн, мазута – на 27,2% (на 3,7 тыс. тонн), до 17,3 тыс. тонн.

Загрузка мощностей ШГПЗ за шесть месяцев текущего года составила 49,4% против 45,9% в январе-июне 2018 года.

"Укргаздобыча", 100% акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Компания также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.

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