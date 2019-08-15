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15.08.19 17:25

В Украине выросло производство мяса и яиц, – Госстат

Производство молока в Украине в январе-июле 2019 года (без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя, зоны проведения ООС) сократилось на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 5,79 млн тонн.

В Украине выросло производство мяса и яиц, – Госстат

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, за семь месяцев произведено 1,89 млн тонн мяса (в живом весе), что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Производство яиц за этот период увеличилось на 5,7% – до 10,21 млрд штук.

Как сообщалось со ссылкой на статданные, производство молока в Украине в 2018 году сократилось на 1,8% по сравнению с 2017 годом – до 10,099 млн тонн. Производство яиц в 2018 году выросло на 4,1% – до 16,137 млрд штук, мяса (в живом весе) – на 1%, до 3,301 млн тонн.

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