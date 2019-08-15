"Укрзализныця" заявила о готовности к вывозу зерновых нового урожая

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор.

"В прошлом году "Укрзализныця" доказала, что может справиться с перевозкой урожая зерновых. Тогда проблема была только с очередями в портах и неэффективной работой стивидоров. Я абсолютно уверен, учитывая увеличение нашего парка локомотивов до 1800 единиц и парка государственных и частных зерновозов, что с транспортной частью мы справимся и в этом году", – отметил Кравцов.

Руководитель компании также добавил, что с начала нового маркетингового года, который начался 1 июля, железнодорожники перевезли 4,26 млн тонн зерновых. Этот показатель на 24,6% превышает результаты аналогичного периода прошло года.

"Увеличить объемы перевозок нам, в частности, удалось за счет организации зерновых маршрутов. С начала июля "Укрзализныця" ежедневно формирует не менее 10 маршрутов из собственного вагонного парка и часть отправлений идет четко по графику", – рассказал Кравцов.

Кроме того, 6 августа 2019 года "Укрзализныця" начала объявлять в системе "Prozorro.Продажи" аукционы по продаже услуг на перевозки в зерновозах собственности компании по маршрутным отправкам.

Парк зерновозов составляет 23,2 тысячи вагонов. По сравнению с прошлым годом он увеличен на 22%.

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