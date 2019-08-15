Украинцы оказались на пятом месте среди высококвалифицированных иностранцев в Германии

Об этом свидетельствуют данные последнего исследования ученых Института немецкой экономики (IW) в Кельне, обнародованного 15 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Доля лиц с университетским образованием из-за рубежа выросла в ФРГ с 13,6% в 2007 году до 18,7% в 2017 году.

Федеральное ведомство статистики насчитало около 1,16 млн высокообразованных работников в ФРГ из-за границы в 2007 году, а декадой позже их количество возросло уже до 2,32 млн человек. Это объясняется тем, что в целом количество людей с университетским образованием в Германии за этот промежуток времени выросло с 7,4 млн человек до 10,1 млн человек.

Привели в IW и данные по странам происхождения высококвалифицированных людей. В 2017 году всего из них приехали в ФРГ из Польши - 235 тыс. человек, России - 225 тыс. человек, и Румынии - 118 тыс. человек. Украина по этому показателю - на пятом месте - в Германии в 2017 году проживала 101 тыс. человек с университетским образованием украинского происхождения.

Среди других стран - Казахстан, Китай, Сирия, Турция и Франция. В целом эксперты IW отметили, что в 2017 году лишь 39% людей с высшим образованием приехали в ФРГ из стран ЕС (а именно 906 тыс. человек).

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram