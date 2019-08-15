Минэнергоугля утвердило победителя конкурса на поставку электроэнергии АЭС в Польшу

Об этом свидетельствует протокол заседания комиссии по проведению конкурса, утвержденном приказом министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика №340 от 9 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Определить победителем конкурса по определению частного партнера для осуществления государственно-частного партнерства относительно проекта "Энергетический мост "Украина – Европейский Союз" компанию "Юкрейн пауэр бридж компани лимитед", – сказано в документе.

Согласно протоколу, за решение определить UPBCL победителем проголосовали 11 человек, воздержался один, проголосовавших против не было.

В обосновании к решению указано, что поданное консорциумом предложение соответствует требованиям конкурсной документации и набирает 182,9 баллов.

При этом предложенный консорциумом ожидаемый срок выполнения работ по программе развития межгосударственных электросетей (ПРМС) и смежной инфраструктуры, которая позволит выдавать мощность энергоблока №2 Хмельницкой АЭС в страны ЕС, составляет 13 кварталов с момента начала выполнения работ.

Предложенный предварительный показатель прироста производства электроэнергии по результатам программ повышения эффективности (ППЭ) АЭС и наращивания мощности (ПНМ) составляет 3,2 ТВт-ч. Ожидаемый срок выполнения программ – 28 кварталов с момента начала выполнения обязательств.

Ожидаемый объем инвестиций в программу развития сетей составляет 47,7 млн евро, в программу повышения эффективности блоков АЭС – 108,6 млн евро, программу наращивания мощности – 87,2 млн евро.

Минэнерго приказом, которым утвердило обозначенный протокол заседания комиссии, определило дату старта переговоров с победителем – 2 сентября 2019 года, а также уполномоченного на их проведение – директора департамента ядерной энергетики и атомно-промышленного конкурса Олега Корикова.

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Как сообщалось, ранее представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус раскритиковал решение о запуске указанного проекта, которым Минэнергоугля намерено перевести работу энергоблока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему Польши через частную структуру.

Герус также обратился к правительству с просьбой прекратить процесс реализации проекта энергетического моста "Украина-ЕС".

Напомним, единственным участником конкурса по определению частного партнера для осуществления государственно-частного партнерства по проекту Энергетический мост Украина-ЕС стала компания Ukraine Power Bridge Company Limited.

Ukraine Power Bridge Company Limited, учредителем которой является Polenergia (Люксембург),зарегистрирована в Ирландии в феврале 2019 года и представляет консорциум из компаний Westinghouse Electric Sweden AB, Polenergia International S.àr.l. и EDF Trading Limited.

Энергомост "Украина-ЕС" предусматривает организацию выдачи мощности с блока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему ЕС, путем включения его в состав Бурштынского энергоострова вместе с 750/330 кВ ПС "Западноукраинская" и 750 кВ ЛЭП ХАЭС-Жешув (Польша). Получаемые от экспорта электроэнергии с этого блока средства планируется использовать для финансирования строительства блоков №3-4 на Хмельницкой АЭС.

Фактически "Энергоатом" должен будет передавать частному партнеру электроэнергию со второго блока ХАЭС на границе с ЕС, который будет ее реализовывать по средневзвешенным ценам продаж энергетических бирж Венгрии, Словакии, Румынии и Польши.

По итогам реализации электроэнергиии частный партнер должен ежемесячно осуществлять ее оплату "Энергоатому" за вычетом внесенных в проект инвестиций, премии за фактически внесенные инвестиции, а также полученные в результате продаж операционные затраты и маржи от операционной прибыли за продажу электроэнергии. Составляющие операционных расходов, размеры премии и маржа должны быть предоставлены участниками в рамках конкурса по отбору партнера проекта.

Согласно конкурсной документации, предложенная участником маржа операционной прибыли за продажу электроэнергии на рынках ЕС не должна превышать 3,5%, а награда за внесенные инвестиции – не свыше 14,69% годовых от суммы непогашенных инвестиций.

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