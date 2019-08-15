Инвесторы ожидают начала выплат по привязанным к росту ВВП евробондам Украины, – Bloomberg

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что рост украинского ВВП достиг 4,6%, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Первые сигналы очень вдохновляют", – сказал инвестиционный директор Aberdeen Asset Management PLC Виктор Шабо, который помогает управлять долговыми обязательствами развивающихся рынков, на $4 млрд.

Компания Шабо имеет большой пакет украинских бондов. Поэтому Шабо ожидает, что его компания скоро сможет воспользоваться гарантиями, привязанными к экономическому росту, которые она получила после реструктуризации долга Украины в 2015 году.

Шабо ожидает принятия "серьезной" программы МВФ с началом работы нового украинского правительства в следующем месяце. Вместе с тем, эксперт подчеркивает, что успех нового президента сильно зависит от реформирования судебной системы.

В то же время отмечается, что сохранить ускорение темпов экономического роста будет непросто. Замедление роста мировой экономики сократит спрос на украинские металлы и аграрный экспорт.

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Как сообщалось, по оперативным данным, Госстата, реальный ВВП Украины во втором квартале 2019 года по сравнению со вторым кварталом 2018 года составил 4,6%.

Котировки ВВП-варрантов (VRI), выпущенных в ходе реструктуризации украинского долга в 2015 году, в июле достигли нового исторического максимума – 82% номинала: по данным Bloomberg, за два дня после выборов в Верховную Раду они подорожали на 9,3%, а за последние 10 торговых дней – на 17%.

Аналитики Bank Of America Merrill Lynch (BoAML) 10 июля подтвердили свой прогноз роста экономики Украины в 2019 году в 3,2%, что позволит инвесторам в 2021 году получить первые, пусть и небольшие, выплаты по ВВП-варрантам.

Напомним, Минфин Украины в августе прошлого года считал маловероятными в среднесрочном периоде выплаты по ВВП-варрантам, выпущенным в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году. Обновленная стратегия управления госдолгом на 2019-2022 годы была построена на прогнозе роста реального ВВП в 2019 году на 2,8%, в 2020 – на 3,3%, в 2021 – на 3,8% и в 2022 году – на 4,1%.

Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах, однако через два календарных года – то есть между 2021 и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд , то выплат по бумагам не будет. В случае, если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если свыше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо того с 2021 по 2025 годы платежи ограничены 1% ВВП.

После выпуска ВВП-варрантов в конце 2015 года они котировались по курсу около 50% от номинала, после чего просели до 30%, а историческим минимумом было 28,257% в секредине ноября 2016 года. Затем начался рост их котировок, и к середине апреля 2018 года в ожидании возобновления финансирования МВФ эти бумаги подорожали до локального максимума в 72,485%. Однако проблемы в переговора с Фондом снова привели к их падению почти до 50% от номинала к началу октября, когда Киев, наконец, договорился с МВФ о новом транше.

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