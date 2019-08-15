Кабмин выделил еще 250 миллионов на зарплаты шахтерам

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №701 от 14 августа обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом внесены изменения в пункт 4 Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реструктуризации угольной отрасли.

"Изменения предусматривают направление 100 млн грн на оплату заработной платы работников государственных угледобывающих предприятий", – отмечается в комментарии к документу.

Согласно внесенным в порядок постановлением №570 от 5 июля изменениям, 100 млн грн из предусмотренных на реструктуризацию угольной отрасли в госбюджете средств было поручено направить на оплату электроэнергии для шахт.

Кроме того, постановлением №604-р от 14 августа Кабмин выделил Минэнергоуглю еще 150 млн грн из резервного фонда государственного бюджета для погашения задолженности по заработной плате перед шахтерами на возвратной основе.

При этом министерству поручено обеспечить вернуть указанную сумму в госбюджет до 25 декабря.

Как сообщалось, 26 июня Кабинет министров сократил расходы на техническое переоснащение и модернизацию угледобывающих предприятий на 320,89 млн грн.

В частности, предусмотренные ранее расходы на осуществление мероприятий по техническому переоснащению и модернизации угледобывающих предприятий в сумме 704,5 млн грн уменьшены до 383,61 млн грн.

Изначально на эти цели предусматривалось выделить 1 млрд грн, однако постановлением №478 от 5 июня расходы по программе были уменьшены до 704,5 млн грн.

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